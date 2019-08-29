  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:01 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف معلومة مثيرة عن رؤساء الأحزاب في مصر

أرشيفية

سجينات سياسيات تنضم لمبادرة «شباب الإخوان»

أرشيفية

بيزنس "معامل التحاليل"

أرشيفية

مقترح برلمانى بـ «تجريم» الزواج العرفى.. وانقسام أزهرى حوله

أرشيفية

«طلع ما بيعرفش»..حكايات زوجات ما زِلن عذارى

الفتاة السعودية

فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة

الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

فان ديك

مفاجأة.. «فان ديك» أفضل لاعب في أوروبا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

سما المصري وريهام سعيد

«ابتزاز وتقليب».. قصة سما المصري مع ريهام سعيد

بالفيديو..

أحمد موسى: العام القادم سيكون إنهاء الصراعات في إفريقيا

الحياة السياسية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد .. أحمد موسى يبكي حال الفقراء في مصر

#

"موسي" لـ الزمالك : صرفتم ملايين عشان الدورى

#

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

#

موسي: إعدام "عشماوي" يجب أن يتم بهذه الطريقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العام المقبل 2020 سيشهد إنهاء الصراعات في القارة الإفريقية بعد سنوات من الصراعات.
وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن أصوات الرصاص ستتوقف العام المقبل في القارة السمراء وسيكون عام إنهاء الحروب والصراعات في هذه القارة حتى تستقر وتبدأ الشركات الكبرى تتجه للاستثمار في إفريقيا من أجل توفير ملايين من فرص العمل لشباب القارة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، حان الوقت ليسمع العالم نداء أفريقيا والعالم مطالب أن تنتقل وتتواجد في إفريقيا بغرض الاستثمار وتقديم خبراتها وتوفير فرص العمل الواعدة للشباب الإفريقي، مؤكدا أن من يستثمر في إفريقيا سيربح بكل تأكيد ولن يخسر خاصة وأنها غنية بالثروات الكبيرة في باطن الأرض وبثروة بشرية ضخمة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء
» الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار
» أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل
» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر
» رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»
» بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
» إسرائيل تهدد.. يمكننا استهداف إيران إذا تطلب الأمر
» «رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا
» إسرائيل تتهم إيران بإقامة منشآت صاروخية في لبنان
» رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي
» «كاف» يفتح ملف بث وإذاعة مباريات أمم إفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح