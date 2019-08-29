"عكاشة" يكشف معلومة مثيرة عن رؤساء الأحزاب في مصر

29 أغسطس 2019 - 11:00 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر بها 106 حزب سياسي، معقبًا: "أقسم بالله لو سألتوا رئيس حزب عن أسماء باقي الأحزاب مش هيعرف.. لازم شغلانة الأحزاب في مصر يكون ليها حل".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الهيئات العليا لبعض الأحزاب غير مدربة على ممارسة العمل السياسي، موجهًا رسالة إلى المسئولين في الدولة: "نحن لا نريد 106 حزبًا.. يكفينا 16 حزبًا".

