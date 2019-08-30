وزارة الزراعة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس

30 أغسطس 2019 - 12:09 ص

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن محصول البطاطس يشهد ارتفاع في حجم الإنتاج هذا العام، حيث ارتفع متوسط الإنتاجية للفدان.



وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن سعر االبطاطس ليس مرتفعًا، موضحًا أننا حاليا في نهاية موسم المخزون، وفي انتظار المحصول الجديد، مضيفًا: "معتقدش في ارتفاع في ثمن البطاطس".

