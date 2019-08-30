» داعية: الصدقة لا تجوز على المتسولين

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الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها
«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق
إيمان هاني
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