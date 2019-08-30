» داعية: الصدقة لا تجوز على المتسولين

انتقد الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامي، إعطاء الصدقة للمتسولين في الشوارع أو المواصلات العامة، مؤكدًا أن الإسلام حارب التسول و عدم التصدق على المتسولين، ما داموا بصحة جيدة ويطلبون بتبجح.

انتقد الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامي، إعطاء الصدقة للمتسولين في الشوارع أو المواصلات العامة، مؤكدًا أن الإسلام حارب التسول و عدم التصدق على المتسولين، ما داموا بصحة جيدة ويطلبون بتبجح.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "تلاقي الواحد منه صحته زي الفل، ويقول مكلتش من أمبارح، ولو وفرت له وظيفة يشتغل فيها يرفض؛ لأنه عاوز السهل اللى بيدر مال كثير

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "تلاقي الواحد منه صحته زي الفل، ويقول مكلتش من أمبارح، ولو وفرت له وظيفة يشتغل فيها يرفض؛ لأنه عاوز السهل اللى بيدر مال كثير