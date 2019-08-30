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الكويت.. سائق تاكسي يخدش حياء مواطنة ويتحرش بها

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وكالات - الدويني فولي

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حادثة مؤسفة شهدتها الكويت، حيث تجاوز سائق تاكسي باكستاني حدود الأدب مع مواطنة طلبت منه توصيلة، فراح يتحرش بها محاولاً إيقاعها في شباكه، ولكن عندما صدته قام بتصويرها وخدش حيائها ثم هرب متوارياً عن الأنظار، وسجلت ضده قضية وجار ضبطه.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ«الراي» أن «الشاكية أبلغت رجال الأمن بأنها ركبت مع تاكسي باكستاني الجنسية معتادة على أن يقوم بتوصيلها بين الحين والآخر، ولكنها تفاجأت به هذه المرة يتجاوز الخطوط الحمراء معها، إذ بدأ بمغازلتها، الأمر الذي أصابها بالصدمة بسبب فعلته غير المتوقعة، فقامت بصده وتوبيخه بسبب تصرفاته».

وأضاف المصدر أن «الشاكية ذكرت للأمنيين أنها بعد أن وبخت المتهم، قام بإخراج هاتفه النقال وتصويرها، كما وضع يده عليها، ما دفعها إلى النزول من التاكسي، وتوجهت إلى أحد المخافر في محافظة حولي وقامت بتسجيل قضية ضده، أحيلت إلى جهة المباحث حيث أدلت الشاكية ببيانات المتهم وجار ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده».

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