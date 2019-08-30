  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
شريف مدكور

استئصال 25 سم من "قولون" شريف مدكور

ترامب

استقالة مسؤولة في البيت الأبيض بعد فضحية أخلاقية

ارشيف

الحالة الصحية لـ «عمرو زكى» بعد حادث الساحل

الإعلامي رامي رضوان

ظهور غريب و مفاجئ لـ" رامي رضوان " على الهواء

جثة

عروس الشرقية تطعن زوجها في قلبه قبل انتهاء شهر العسل

خلية الإخوان

تحقيقات خلية الكويت: إخوانى انتحل صفة مسيحى فكشف الباقين

توفيق عكاشة

عكاشة : شكرا جزيلا يا ريس

قرقاش

"قرقاش": الملك سلمان هو المخرج لهذه الأزمة

الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

ادوية

«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

الطبيب المعالج:

استئصال 25 سم من "قولون" شريف مدكور

الصفحة الأخيرة

شريف مدكور
شريف مدكور

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

#

تصرف مفاجئ لـ"شريف مدكور" تجاه مريض سرطان

#

شريف مدكور لمتابع: أمك معرفتش تربيك

#

" مدكور" : لما عرفت العملية في مستشفى حكومي "اتخضيت"

تويتر

صدام حسين

رغد صدام

ساجدة خير الله

كشف عماد برسوم، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، آخر التطورات الصحية لمدكور قائلا: "إن شريف لا يسأل كثيرًا عن طبيعة مرضه كما أنه خجول ومريض مريح وملتزم جدًا في التعليمات التي يعطيها له".

وأضاف "برسوم" خلال لقائه مع برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي" ، أن الإعلامي شريف مدكور منتظم جدا في توصيف ما يشعر به أثناء العلاج الكيماوي.

وكان الإعلامي شريف مدكور أجرى عملية لاستئصال جزء من القولون 25 سم بعد إصابته بمرض السرطان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صلاح في الكويت.. تعرف على السبب
» البحرية المغربية تنقذ 156 مهاجرا غير شرعي
» صورة نادرة لزوجة صدام حسين
» القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري
» داعية: الصدقة لا تجوز على المتسولين
» الكويت.. سائق تاكسي يخدش حياء مواطنة ويتحرش بها
» يذبح زوجته أمام أولادها لشكه في سلوكها بالخليفة
» تصريحات غريبة لرئيس البرازيل عن حرائق الأمازون
» 8 مراحل يمر بها الرجل قبل أن "يقتل" شريكة حياته
» صور مثيرة لرانيا يوسف.. "يا تري الدور ايه؟"
» بيراميدز يتطلع لعبور «الحدود» وبلوغ نصف نهائى كأس مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح