» محمد صلاح في الكويت.. تعرف على السبب

30 أغسطس 2019 - 01:01 م

يخلق من الشبه 40، كلمة لطالما ترددت عندما نصادف شبيهًا لشخص نعرفه، إلا أنها تكون أكثر انتشارًا بين الفنانين، وأكثرهم نجومية، ويعتبر من أكثر الشخصيات البارزة التي لها تشابه مع كثيرين هو محمد صلاح.

ويقول محمد إبراهيم شبيه له يعمل جزارًا في الكويت، في أحد التقارير الصحفية: "اختبرت وأنا صغير بنادي سوهاج وتم قبولي ولكنني اهتممت أكثر بالحصول على الدبلوم وبعد أداء الخدمة الوطنية سافرت إلى الكويت و لاحظ أحد أبناء عمومة، الشبه بيني و بين محمد صلاح، المحترف في صفوف بازل السويسري المنضم حديثًا لصفوف تشيلسي الإنجليزي مطلع 2014".

وكان محمد إبراهيم يطمح أن يحترف كرة القدم ولكنه أصبح عاملاً في أحد المسالخ (المجزر الآلي) بدولة الكويت؛ حيث أخذ العملاء الذين يتوافدون على المسلخ ملاحظة الشبه بينه وبين نظيره محمد صلاح.

ويقول إبراهيم:"أخذوا ينشرون لي صورًا على حساباتهم بسناب شات وانستجرام ولم أكن أعلم بالأمر في البداية حتى انتشر وأصبح يتوافد بعض المواطنين لالتقاط الصور معي.. ويُسعدني أن أكون شبيهًا للاعب خلوق مثل محمد صلاح،و سأشجع بالطبع أي ناد يلعب لصالحه، وصل لمكانه لم يصلها أي لاعب مصري أو عربي من قبله ولكن كمشجع أهلاوي أتمنى أن يأتي اليوم ويختم مسيرته بالنادي الأهلي".







