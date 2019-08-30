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"صحة البرلمان" تطلب خطة استغلال وتطوير المستشفيات التكاملية

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حسن علام- متابعات

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لجنة الشؤون الصحية

طالب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بتقديم خطة تفصيلية للجنة، بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص المستشفيات التكاملية المتوقفة التى لم يتم تشغيلها.
وأشار "المشد"، إلى ضرورة أن تكون هناك خطة لاستغلال المستشفيات التكاملية وتشغيلها بما يساعد على توفير الخدمة الصحية فى كل المحافظات والمدن والقرى، موضحا أن هناك من يرى أن تحول المستشفيات التكاملية على مستشفيات عامة، خاصة أن هناك بعض المناطق لا يوجد فيها مستشفيات، أو فيها مستشفى عام وتحتاج أخرى لسد حاجة المواطنين واستيعاب الكثافة السكانية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية أن تطوير المستشفيات التكاملية يكون من خلال توفير تمويل دائم، مطالبا بزيادة موازنة الوزارة لتتمكن من تطويرها وتشغيلها.

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