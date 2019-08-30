» برشلونة يحسم موقف «ميسي» من مباراة أوساسونا

30 أغسطس 2019 - 06:41 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة ارنستو فالفيردى، استمرار غياب ليونيل ميسي عن المشاركة مع فريقه أمام أوساسونا المقرر لها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وتحدث فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء أوساسونا غدا السبت قائلاً، "قبل كل شئ أريد أن اعزي عائلة لويس إنريكى باسمى وباسم نادى برشلونة من الصعب العثور على كلمات لإرسالها إلى أولئك الذين يعانون من هذه الأوقات العصيبة، كل التشجيع و القوة لـ انريكى وعائلته بعد وفاة إبنته أمس".

وعن صفقة إنتقال نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي المحتملة إلى برشلونة، قال فالفيردي، "نيمار لاعب لنادى آخر وانا أحترم النوادى الأخرى، الحديث عنه بات أمر مرهق للجميع".

وواصل المدير الفنى قائلا :"ليو ميسى يستمر فى عملية التعافى الطبيعية ونأمل في هذه الأيام أن يكون متاحاً لمباراة فالنسيا القادمة دعونا نرى كيف تتطور إصابة ميسي خلال فترة التوقف الدولية".

وعن موقف الجناح الفرنسى عثمان ديمبلي بشأن البقاء من عدمه قال فالفيردي، "مُصاب، لا شئ اخر لن أسمع تكملة السؤال، لا تعليق، راكيتيتش لاعب رائع، لعب العديد من المباريات هنا ولا يوجد شيء يشير إلى أنه لن يكون هنا مستقبلاً، راكيتيتش لم يلعب المباراة الاخيرة تمامًا كما لم يلعب بوسكيتس فى بيلباو، الموسم طويل جدًا وهناك مجال للجميع".

وأكمل فالفيردى "أريد حقًا ان يغلق السوق لأرتاح، أصبح الامر طويلاً هناك العديد من القيل والقال لكن هذا لا يؤثر علينا، إذا تم إغلاق السوق لن يستمر كل هذا، الامر ليس مريحًا".

وعن قرعة دورى الأبطال قال: "لقد واجهنا قرعة صعبة كما في السنوات السابقة، لم تكن مفاجأة فى العام الماضى فزنا بثمانية مباريات فى دورى الابطال وهدفنا هذا العام هو أن نكون الأول فى المجموعة، إنه عمل معقد ويجب ان تعمل بجِد".