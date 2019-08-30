  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
الدكتورة نوال السعداوي

نقل نوال السعدواي للمستشفى.. والصحة تصدر قرارًا عاجلًا

عبيد

داعية كويتي يبحث عن «عبد».. لهذا السبب

حبس "عمرو زكي" عامين

أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية

«برهامي» يكشف تفاصيل مبادرة لـ «إنقاذ الإخوان»

أرشيفية

عفو رئاسى عن 667 سجينًا

تركي ال شيخ

هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

السيسي ورئيس كبرى الشركات اليابانية

بالتفاصيل.. لقاء «السيسي» برئيس كبرى الشركات اليابانية

المظاهرات في باكستان

مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»

أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

الرياضة

حبس "عمرو زكي" عامين
حبس "عمرو زكي" عامين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

آخر تطوارت حالة «عمرو زكي» بعد حادث الساحل

#

أول صور لـ عمرو زكى بعد نقله للمستشفى

#

الحالة الصحية لـ «عمرو زكى» بعد حادث الساحل

#

أول صور لـ«البشير» داخل قفص الاتهام

حادث

المصريون

عمرو زكى

حصل موقع «المصريون» على أول صورة للنجم عمرو زكي مهاجم الفريق الكروي الأسبق بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع بالساحل الشمالي.

من جانبه كشف صابر زكي شقيق النجم عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني، تشخيص حالة اللاعب بعد وصوله لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قادما من مستشفى العلمين بعد تعرضه لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي.

وقال صابر في تصريحات صحفية: «عمرو زكي مصاب بتجمع دموي في بطنه، وكسر في 3 ضلوع وكسر في الحوض وقطع في الرأس وقطع في القدم وكدمات في العين وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده».

ويجري اللاعب حاليا كل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على سلامته وتحديد العلاج المناسب للكدمات القوية التي تعرض لها في أماكن مختلفة من جسده.

وتعرض عمرو زكي لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي صباح اليوم الجمعة، وكان يقود البلدوزر السيارة ومعه أحد أصدقائه، حتى انقلبت واصطدمت بنخلة على الطريق، ليتم نقل اللاعب وصديقه إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 55.1 مليار جنيه
» بعد قليل.. «الإفتاء» تحسم الجدل حول إجازة رأس السنة الهجرية
» برشلونة يحسم موقف «ميسي» من مباراة أوساسونا
» وصول أول طائرة كويتية لإغاثة متضرري السيول بالسودان
» مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»
» مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»
» نتائج قرعة الدوري الأوروبي
» استمرار التظاهرات بالجزائر للإطاحة برموز الفساد
» مونديال الأندية.. الزمالك يهزم نيويورك سيتي 38-24
» تركيا تحذر من كارثة إنسانية في سوريا
» جوجل توقف إحدي خدماتها المهمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح