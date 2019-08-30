  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:44 م
بحث متقدم
فيلر

مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

الملك سلمان

أوامر ملكية.. وتغيرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

ايهاب جلال

إيهاب جلال: لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب

اليمنيين يتظاهرون لطرد الإمارات من التحالف العربي

شاهد.. اليمنيون يتظاهرون ويحرقون علم الإمارات

أرشيفية

«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

الذهب

انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم

الدكتورة نوال السعداوي

نقل "نوال السعدواي" للمستشفى.. والصحة تصدر قرارًا عاجلًا

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

حبس "عمرو زكي" عامين

أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الإفتاء: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعًا

#

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

#

"البحوث الفلكية": السبت المقبل أول السنة الهجرية الجديدة

#

تحذير مهم لـ "الأرصاد" حول طقس أول أيام العيد

الإفتاء

رأس السنة الهجرية

السبت

أعلنت دار الإفتاء، منذ قليل، أن غدًا السبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة (6.22 مساءً)، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي
» الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"
» كأس مصر.. بث مباشر لمباراة بيراميدز وحرس الحدود
» حريق هائل بمصنع تويوتا في اليابان
» «ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»
» بالأسماء.. تسمم 16 شخصًا في حفل زفاف بالشرقية
» برشلونة يحسم موقف «ميسي» من مباراة أوساسونا
» هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال
» «داعش» يعلن مسئوليته عن تفجير عدن الانتحاري
» عفو رئاسى عن 667 سجينًا
» البورصة تربح 55.1 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح