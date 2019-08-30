» حريق هائل بمصنع تويوتا في اليابان

30 أغسطس 2019 - 07:37 م

نشب حريق هائل بشركة Toyota لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، فى مقرها بمدينة تويوتا بغرب اليابان، ويعتقد أنه شب فى قسم التطوير التكنولوجى، وذلك وفقًا لما قالته المتحدثة الرسمية باسم شركة Toyota.









وأضافت المتحدثة باسم Toyota، أنه تم إجلاء جميع العاملين بشركة Toyota من المبنى، ولا توجد آية إصابات.









وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون (NHK) العامة، لقطات لأشخاص يغادرون المبنى على الرغم من وجود آثار بسيطة على انبعاثات الدخان، حيث تبعد مدينة Toyota حوالى 320 كيلومترا غربي العاصمة طوكيو.







