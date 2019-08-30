  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:43 م
بحث متقدم
فيلر

مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

الملك سلمان

أوامر ملكية.. وتغيرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

ايهاب جلال

إيهاب جلال: لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب

اليمنيين يتظاهرون لطرد الإمارات من التحالف العربي

شاهد.. اليمنيون يتظاهرون ويحرقون علم الإمارات

أرشيفية

«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

الذهب

انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم

الدكتورة نوال السعداوي

نقل "نوال السعدواي" للمستشفى.. والصحة تصدر قرارًا عاجلًا

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

حبس "عمرو زكي" عامين

أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

«ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»

الرياضة

ماني وصلاح
ماني وصلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

#

أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني

#

ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب

#

هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب

المصريون

ليفربول

صلاح

مانى

الحاج ضيوف

تحدث الأسطورة السنغالية الحاج ضيوف، عن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، لافتًا أن لاعبا الريدز كان لهما تأثيرًا كبيرًا في حصول الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ضيوف قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" :"ماني يسير على خطاي، فهو يعتبر سفيرًا للسنغال نظرًا لما يقدمه بأعماله الرائعة".

وتابع :"ماني يتميز بالتواضع، كما أنه يعتبرني مثله الأعلى بجانب النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان".

وواصل ضيوف حديثه عن ماني بجانب النجم المصري صلاح، قائلاً :"أعتقد أن ليفربول لا يمكن الاستغناء عن أي لاعب من الآخر، صلاح على اليسار وماني على اليمين ويحتاج كل منهما للآخر".

وأكمل :"الثنائي لديهما نفس الصفات بسبب سرعة التنفيذ والمهارة في اللمسة الأخيرة، لكن ربما صلاح يتفوق لأنه أكثر فاعلية على المرمى لأنه يقوم بدور دفاعي عن ماني".

وعن المنافسة على الكرة الذهبية: "صلاح وماني نموذجان يحتذى به الأجيال المقبلة، أنا فخور بهما لكنني سأنحاز لماني لأنه أخي الصغير ومن موطني".

ليفربول استطاع في الموسم الماضي أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بجانب حقق "الريدز" لقب السوبر الأوروبي مؤخرًا على حساب تشيلسي.

جدير بالذكر أن صلاح وماني يتواجدان ضمن 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث من المقرر أن يعلن الفائز في 23 سبتمبر المقبل بمدينة "ميلانو" الإيطالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي
» الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"
» كأس مصر.. بث مباشر لمباراة بيراميدز وحرس الحدود
» حريق هائل بمصنع تويوتا في اليابان
» «ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»
» بالأسماء.. تسمم 16 شخصًا في حفل زفاف بالشرقية
» برشلونة يحسم موقف «ميسي» من مباراة أوساسونا
» هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال
» «داعش» يعلن مسئوليته عن تفجير عدن الانتحاري
» عفو رئاسى عن 667 سجينًا
» البورصة تربح 55.1 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح