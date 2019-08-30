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بلاغ ضد "رضوى الشربيني ومفيدة شيحة"

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حسن علام- متابعات

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تقدم علاء مصطفى المحامي صاحب قضية حل وإلغاء المجلس القومي للمرأة لعدم الدستورية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد كل من رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" ومفيدة شيحة مذيعة برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" لمخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي ونصوص الدستور وقانون العقوبات.

 وذلك لتحريضهما للسيدات على الانفصال والطلاق ونقل تجاربهما الشخصية ونقلها على الشاشة في بث مباشر مما له من خطورة على المشاهدين.
وأضاف المحامي في بلاغه أنهما يكدران الأمن والسلم العام ويقذفان الرجال طبقًا لنصوص قانون العقوبات، وأن تلك البرامج  محتواها يحرض على العنصرية والكراهية ويؤثر فئة من المجتمع هي المرأة والمطلقة عن الفئة الأخرى هم الرجال والأزواج والآباء.

وتابع "من جهة أخرى ضربا عرض الحائط بكل توجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوته بالعمل على أرض الواقع من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية وإقامة المؤتمرات والندوات لتوعية مجتمعية للحد من الطلاق والانفصال لعدم الوصول لمجتمع هش وأسر مفككة وأطفال شقاق ومشردين".

وأشار مصطفى، في تصريح، إلى أنه تم تسليم الشكاوي لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستلم محمد محمود المختص بلجنة الشكاوي وكذا تم تسليم عدد واحد CD لكل شكوي على كل منهما المخالفات الحلقات والتعديات والتهكمات التي اقترافاها المشكو في حقهما.


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