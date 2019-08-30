21 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

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اختار الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف 21 لاعبًا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك والمقررة الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية في الدور قبل النهائي لكأس مصر .

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى:  عماد السيد، محمود الزنفلى،  عمرو خليل

خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، مروان النجار، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، أحمد راشد

خط الهجوم:  إيمانويل بناهيني، إيمانويل أوكوي، خالد قمر 

 


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