إيهاب جلال: لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب

30 أغسطس 2019 - 08:29 م

نفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، ماتردد مؤخرًا عن اقترابه من قيادة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لا يعرف شيئًا عن ترشيحه لتدريب الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته في يوليو الماضي.

وقال «جلال» في تصريحات تليفزيونية:"لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب، تواترت اخبار كثيرة عن ترشيح أكثر من مدرب".

ويستعد إيهاب جلال لقيادة المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يبدأ الموسم الجديد بحثاً عن تحقيق إنجاز يفوق المركز الرابع الذي حققه الموسم الماضي.

وأضاف جلال :"تركيزي في الوقت الحالي مع النادي المصري، وأتمنى أن نوفق في تحقيق شيء ما أفضل ما تحقق في الموسم الماضي".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق :"تدريب المنتخب شيء يُشرف أي مدرب، لكن حتى الآن ليست هناك أية معلومات لدي عن الأمر".

وأنهى جلال :"أعتقد أن الفترة الحالية في المنتخب ستكون للمدرب المصري، هناك مدراء فنيين جيدين من المصريين ومن الأجانب، والعكس صحيح".