» الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"

30 أغسطس 2019 - 08:43 م

حقق فريق الترجى التونسى، تعادلاً قاتلاً أمام النجمة اللبنانى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب المدينة الرياضية فى بيروت، بذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

تقدم النجمة أولاً فى الدقيقة 69 عبر اللاعب مراد الهذلى، بعد متابعته لكرة عرضية من من ضربة ركنية.

ونجح الترجى فى إدراك التعادل بالدقيقة 91، عن طريق الوافد الجديد، الجزائرى عبد القادر بدران من ضربة رأسية.

وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الثانى من أكتوبر المقبل على ملعب "رادس" فى العاصمة التونسية.

جدير بالذكر أن المدرب المصرى محمد عبد العظيم "عظيمة" يقود فريق النجمة اللبنانى.