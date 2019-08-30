مدير مستشفى العلمين يكشف حالة "عمرو زكي" الصحية

30 أغسطس 2019 - 08:45 م

كشف الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، عن تطورات الحالة الصحية لنجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي الصحية عقب الحادث.





وأوضح "ظريف"، في تصريحات متلفزة، أنه تلقى بلاغًا في السادسة صباحًا بـ تعرض عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث على طريق الساحل الشمالي.





ولفت "مدير مستشفى العلمين" إلى أن نجم نادي الزمالك السابق عمرو زكي وصل إلى المستشفى وبه جروح في فروة الرأس وطبيب الطوارئ أجرى الفحوصات الطبية اللازمة له"، متابعًا: "عمرو زكي أصيب بشرخ بسيط في الحوض وشرخ بسيط في ضلع من الضلوع وتم إجراء الاستشفاء وإيقاف النزيف وحالته مستقرة بشكل كبير، وتم نقله إلى مستشفى بالقاهرة".





وقرر الأطباء المعالجون لـ عمرو زكى وضعه تحت الملاحظة في غرفة العناية الفائقة بمستشفى الدفاع الجوي التخصصي للاطمئنان على حالته عقب تعرضه لـ حادث سير مروع بسيارته فجر اليوم بطريق مطروح إسكندرية الساحلي حيث تم نقله لمستشفى العلمين ومنها للقاهرة.



