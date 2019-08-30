أوامر ملكية.. وتغيرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، عدة أوامر ملكية خلال اجتماعه اليوم، الجمعة، تتعلق بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإنشاء هيئة سعودية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من التعديلات الإدارية.



وبناءا على الأوامر الملكية أصدر الديوان الملكي السعودي عدة مراسيم، حيث تم تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس وشملت الأوامر الملكية، عددا من المسؤولين في المناصب المهمة بتعيين قسم وإعفاء آخر من مناصبهم

حيث جاءت الأوامر كالآتي:

الأمر الملكي الأول:

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الذي جاء فيها صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 74166) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي : سمو أمير منطقة الرياض ، وسمو وزير الداخلية، وسمو نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي وزير النقل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

الأمر الملكي الثاني:

حيث جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمر الملك بما هو آت:

أولاً : تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً : ينشأ مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".

ثالثاً : يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولاً، وثانياً) من أمرنا هذا - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الأمر الملكي الثالث:

حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 74167 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: سمو وزير الداخلية، ومعالي مستشار الأمن الوطني، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة.