الأهلي ينهي تعاقده مع مدرب "صلاح" السابق لقيادة الفريق

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مراد ياكين

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع عدد من المدربين السويسريين تمهيدًا لقيادة الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وعلى الرغم من التقارير الصحفية التي أكدت دخول الأهلي في مفاوضات مع السويسري ريني فيلر إلا أن أحمد ثابت المحلل بقناة الأهلي قال إن الأحمر تعاقد مع مدرب سويسري قام بتدريب محمد صلاح إبان لعبه في بازل السويسري وأن الإعلان الرسمي سيتم خلال ساعات قليلة جدًا.

وأضاف ثابت أن صلاح تدريب تحت يد مدرب الأهلي الجديد ليتبين أن المقصود ليس ريني فيلر الذي رحل قبل قدوم صلاح لبازل وإنما المقصود هو المدرب السويسري مراد ياكين .

وبعدها بدقائق حذف "ثابت" التدوينة المقصودة ليفتح بابا أكبر من التكهنات حول المدير الفني الجديد للأحمر.

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