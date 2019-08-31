  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:24 ص
بحث متقدم
شوبير

شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد

أبو تريكة وعبد الوهاب

أبو تريكة يُبكي متابعيه بتعليقه عن الراحل محمد عبد الوهاب

جثة

سيدة قنا قُتلت وهي صائمة .. و فك لغز الطفل الذي كان يرافقها

عدلي القيعي

خطأ لابنة عدلي القيعي يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد

محمد صلاح

الأهلي ينهي تعاقده مع مدرب "صلاح" السابق لقيادة الفريق

فيلر

مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

الملك سلمان

أوامر ملكية.. وتغيرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

ايهاب جلال

إيهاب جلال: لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب

اليمنيين يتظاهرون لطرد الإمارات من التحالف العربي

شاهد.. اليمنيون يتظاهرون ويحرقون علم الإمارات

أرشيفية

«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

سيدة قنا قُتلت وهي صائمة .. و فك لغز الطفل الذي كان يرافقها

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

جملة عابرة من طفل بريء تكشف لغز مقتل "هدى" بأوسيم

#

تسجيل صوتي يكشف سبب مقتل سيدة "أوسيم" ويوثق موتها

#

علاقة غير شرعية تفك لغز العثور على جثة سيدة برشيد

#

قاتل سيدة المعادي: هددتني إنها هتقول لأهلها كل حاجة

نجع القطط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من العثور على جثتي سيدة و طفل تغيبا منذ رمضان الماضي ، وذلك داخل صبة خرسانة بمنزل مهجور في نجع القطط التابع لمركز نقادة .

وبدأت الألغاز في تلك القضية بعد اكتشاف عدم وجود صلة قرابة بين الطفل والسيدة المعثور على جثتيهما بصبة خرسانة واحدة إلا أن أهالي القرية أكدوا أن السيدة القتيلة لم تكن تنجب وكانت تتبنى هذا الطفل الذي كان يرافقها في كل مكان تذهب إليه.

وأشارت المعاينة الأولية إلى وفاة السيدة خلال شهر رمضان الماضي وهو ما يؤكد أنها ماتت صائمة .

وأشار الأهلي إلى أن المجني عليها كانت معتادة على ملء المياه لتسقي للماشية الموجودة بالحوش الخاص بأحد أفراد عائلتها ، وأن الطفل ذهب إلى منزلها ليبحث عنها فلم يجدها فظل يبحث عنها حتى رآها تملأ الماء وهناك ذهب إليها ليختفيا سويا بعد ذلك حتى العثور على جثتيهما في حفرة واحدة داخل غرفة جانبية بحوش مواشي بالقرية ملك"أ.ع"، وعليهما كميات من خرسانة الصب، خلال عمليات البحث.

و أكد مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن السيدة التي تم العثور على جثتها بنجع القطط بمركز نقادة كانت ترتدي بعض المشغولات الذهبية تعادل كيلو بحسب أقوال بعض الشهود أثناء سماع أقوالهم، وعند استخراج جثتها لم يتم العثور على أي مشغولات ذهبية مما يرجح أن هناك جريمة قتل بغرض السرقة.

وأشار إلى أن البحث والتحري حول الواقعة لا يزال مستمر حتى الوصول لكشف اللغز والقبض على مرتكبي الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» قصة أصعب قرار اتخذه عادل إمام في حياته
» إسلام الشاطر يكشف مفاجأة عن مصير "أزارو" مع الأهلي
» فنان شهير اعتذر عن الفيلم الذي صنع نجومية محمد رمضان .. والآن يندم
» فنانة شهيرة تنشر صورتها وهي طفلة .. هل تستطيع تخمين اسمها؟
» صلاح عبدالله يطلب دعاء جمهوره: حسيت إني هموت
» في 12 سبتمبر.. ترامب يستقبل أمير الكويت
» شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي
» الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"
» حريق هائل بمصنع تويوتا في اليابان
» «ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»
» بالأسماء.. تسمم 16 شخصًا في حفل زفاف بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح