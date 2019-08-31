» السلطات تقبض على الكوبرا القاتلة

31 أغسطس 2019 - 01:42 م

أعلنت السلطات المحلية في بلدية هيرنيه الألمانية عن القبض على الأفعى، بعد حالة الذعر كانت تخيّم منذ حوالي أسبوع.

وكانت هذه الأفعى الشديدة السمّية التي يبلغ طولها أكثر من متر قد فرّت، الأحد، من شقّة خاصة.

وتمّ إخلاء 4 مبان في الحيّ، وتسنّى لحوالي 30 شخصا العودة إلى منازلهم صباح الجمعة، لكن حظر الدخول إلى الأقبية.

ونشر المحققون الدقيق في المبنى، على أمل أن تترك هذه الحيّة المتحدرة من آسيا، ذات اللدغة القاتلة أثرا لها.