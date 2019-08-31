  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر04:29 م
بحث متقدم
أحمد الشيخ وخطيبته

طليقة نجم الأهلي بعد خطوبته بأخرى:«أنا زي الفل»

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

ارشيفية

اختطاف واغتصاب ابنة مسئول بالقصر الملكي

هتلر

الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»: هتلر كان بريئًا

بن سلمان

فيديو نادر لولى العهد السعودي

اللاعب عمرو زكي

حالته حرجه.. عمرو زكي يدخل في غيبوبة

الفتاة

فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب

زعماء الدول الثلاث

قطر تنضم للسعودية والإمارات في هذا الأمر

المعاشات

بشرى سارة من التضامن لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

آخر الأخبار

إخوان
إخوان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لن تتخيل المناصب.. مفاجأة عن الصوماليين فى أمريكا

#

«أبوهاشم»: هؤلاء من يقودون «إخوان العالم»

#

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

#

هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

الكويت

مصر

الإخوان

مسيحية

جوازات سفر

تواصلت التحقيقات أمام النيابة وأجهزة الأمن المصرية مع عناصر الخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت إلى مصر، وتفجرت امس تفاصيل ومفاجآت جديدة ومثيرة.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة القبس الكويتية، أن السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر إرهابية تنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.

وأوضحت المصادر أن هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنياً للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت. وتطرقت المصادر إلى تنسيق يجري حاليا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.

وأشارت إلى أن جهات أمنية تحقق حاليا مع خلية تابعة لجماعة الإخوان وتبين أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، وذلك هروباً من الملاحقات الأمنية داخل مصر.

وأكد المصدر، أن جهة أمنية سيادية، ألقت القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه «مسيحي»، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في احدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان، وبالبحث والتحري الأمني تبين قيامه بتزوير أوراق رسمية.

وتابع المصدر: بعد تحقيقات مطولة مع المتهم اعترف بتفاصيل التزوير، وأدلى بمعلومات خطيرة عن سفر عناصر إرهابية إلى الكويت.

وأوضح المصدر، أن الاعترافات كشفت أن الخلية الإرهابية، خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، وهناك مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الكويت والإمارات والبحرين.

واشارت المصادر إلى أن بعض هذه العناصر خططوا لأن تكون أعمالهم ستاراً لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصاديا، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية وذلك لأهداف مشبوهة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأوساسونا
» "شعلان" يكشف آخر تطورات إعادة ترميم معهد الأورام
» «تركي» يمنح شابًا سعوديًا منزلًا ويعده بإيجاد زوجة له
» السلطات تقبض على الكوبرا القاتلة
» حادث مروع.. سقوط جسر سكة حديد على شاحنة (فيديو)
» بالفيديو.. فنانة شهيرة تستأصل ثدييها بالخطأ
» السعودية تحذر رعاياها من زيارة هذه الأماكن
» حادث طائرة مروّع يقتل فنّانين وابنهما
» السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"
» تفاصيل مثيرة.. العثور على ربة منزل وطفلها داخل صبة خرسانية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح