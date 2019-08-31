» ليفربول يواصل صدارته لـ«البريميرليج» بعد الفوز على بيرنلي

31 أغسطس 2019 - 08:39 م

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة "البريميرليج".

تقدم ألكساندر أرنولد بالهدف الأول للريدز في الدقيقة 33 من تسديدة مباغتة ، قبل أن يضاعف النجم السنغالي ساديو ماني النتيجة فى الدقيقة 37.

وأهدر النجم المصري محمد صلاح فرصتين، حيث حرمه القائم الأيمن لمرمى فريق بيرنلي، من تسجيل أول أهداف الريد فى الدقيقة الخامسة مرر ساديو ماني تمريرة إلى محمد صلاح ليسددها في المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم.

وفى الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 80 صنع النجم المصري محمد صلاح ثالث أهداف ليفربول الذى سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو وهو الهدف رقم 50 فى مسيرة البرازيلي في البريميرليج.

وبهذه النتيجة واصل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقاط حصدها من 4 انتصارات متتالية أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلي، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ11برصيد 4 نقاط.