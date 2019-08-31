«ماني» يعلن الحرب على «صلاح» لهذا السبب

31 أغسطس 2019 - 08:53 م

أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، استياءه الشديد من زميله محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، بعد أن رفض تمرير الكرة له، في مباراة الريدز أمام بيرنلي، التي جمعتهما، اليوم، السبت، على ملعب الأخير ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على مضيفه بيرنلي متقدما بنتيجة 3-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة "البريميرليج"، وهو اللقاء الذى شارك فيه نجمنا المصري محمد صلاح بالكامل.

