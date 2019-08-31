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أهلي جدة يحقق فوزًا هامًا أمام الاتفاق

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حقق فريق أهلي جدة فوزًا هامًا على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل نعيم سليتي للاتفاق في الدقيقة 55 ثم سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتفاق عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد عبد خبراني في الدقيقة 83.

كان الأهلي استهل مبارياته في الدوري بالتعادل مع العدالة 1 / 1، فيما بدأ الاتفاق مبارياته هذا الموسم بالفوز على الوحدة 2 / صفر.


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