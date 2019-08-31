» «أبوتريكة» يكشف سر انفعال «ماني» على «صلاح»

31 أغسطس 2019 - 09:20 م

علق النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي الأسبق، على الأزمة التي حدث بين السنغالي ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح، في مباراة الريدز أمام بيرنلي، التي جمعتهما، اليوم، السبت، على ملعب الأخير ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.



وقال «أبوتريكة» في تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" الفضائية، إن ساديو مانى له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقة تعبيره عن مشاعره، مضيفًا أن محمد صلاح مخطئ أيضا بعدم تمريرة كرة الانفراد لصالح فيرمينو أو ساديو مانى واختار أن يصوب بالقدم اليمنى غير الجيدة ومن مسافة بعيدة.

وتابع: "لكن انفعال ساديو مانى بعد استبداله خطأ بالرغم من أنه له الحق أن يغضب، كنت أفضل أن يقوم اللاعب بمعاتبة زميله فيما بينهما لا أن يعبر عن غضبه بهذا الشكل أمام الكاميرات."

وعبر ساديو مانى عن غضبه أثناء استبداله قبل دقائق من نهاية المباراة، فيما اعتبره البعض غضبًا من محمد صلاح، لا من قرار الاستبدال.

وأضاف اللاعب الدولي المصري السابق: "هناك تنافس واضح بين محمد صلاح ومانى وذلك بسبب رغبتها في تسجيل وصناعة الأهداف، والمنافسة على أفضل لاعب أفريقي، أما فيرمينو فهو غير مهتم بالتسجيل أو الصناعة ويلعب من أجل المتعة."

وواصل: "فيرمينو يبعد نفسه تمامًا عن أي تحدي أو تنافس على تسجيل الأهداف، وهذه طبيعة اللاعب البرازيلي، لذا يجب البحث عن حل لما يحدث بين صلاح ومانى."