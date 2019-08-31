» بالصور.. حراس الأهلي يكرمون طارق سليمان

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طارق سليمان
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الاهلى

طارق سليمان

حراس الاهلى

أقام شريف إكرامي قائد الأهلي ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق، حفل تكريم لمدرب حراس المرمى طارق سليمان بعدما تعذر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة القادمة بعدما تم التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد ومعه جهازه المعاون الذي يضم مدرب حراس مرمى.

ووجه الحراس الشكر والتحية لطارق سليمان بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال الفترة الأخيرة ظهر خلالها الحراس بشكل متميز وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر وتمنوا له التوفيق في المرحلة القادمة.

وحرص طارق سليمان على توجيه الشكر لحراس الأهلي مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد والدفاع عن عرين الفريق وإسعاد الجماهير الغفيرة.





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