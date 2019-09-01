  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:26 ص
بحث متقدم
أحمد فتحي

أحمد فتحي: لم أكن مقتنعًا بتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب

أرشيف

«150 جنيهًا للمتر »..أزمة بسبب رسوم الشواطئ

أرشيفية

تأجيل تشكيل حكومة السودان بسبب هذا الرجل

مانى

«ماني» يعلن الحرب على «صلاح» لهذا السبب

أرشيفية

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب.. وصل لهذا الرقم

أرشيفية

بمرتب 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة.. تحذير شديد اللهجة من«بن سلمان»

الملك عبدالله وبن سلمان

فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

الدولار

الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

أحمد فتحي: لم أكن مقتنعًا بتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب

الرياضة

أحمد فتحي
أحمد فتحي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا

#

الريان القطرى يخطف نجم الترجي من الأهلي

#

"الكاحل" ينهي موسم "الشيخ" بالأهلي

#

رد صادم من القيعي على "متعب" بعد انحيازه لـ"عبدالله السعيد"

لأهلي

كشف أحمد فتحي - نجم فريق الأهلي - عن عدم ترحيبه بضم النادي لإحدى الصفقات خلال هذا موسم الانتقالات الشتوي الماضي.

ودخل أحمد فتحي في مداخلة هاتفية أثناء استضافة زميله حمدي فتحي على شاشة قناة الأهلي ، وقال: "حين قررت الإدارة التعاقد مع حمدي فتحي لم أكن مقتنعًا بهذا القرار .. وقلت لماذا سيضموه للفريق .. لدينا الكثير من لاعبي الوسط المميزين".

وأضاف: "لكن حين انضم للفريق تفاجأت بمستواه وأصبحت حتى في التدريبات أضمه لفريقي في التقسيمة لأنه لاعب متميز ولا يتكلم كثيرًا ويطور من نفسه".

وتابع: "خضنا 4 مباريات خلال الموسم الجديد وأقول بمنتهى الوضوح إن حمدي فتحي كان أفضل لاعب في فريق الأهلي خلال تلك المباريات وأتنبأ له بالانضمام للمنتخب الوطني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. حراس الأهلي يكرمون طارق سليمان
» بعد فيديو «تجميد البويضات».. عالمة أزهرية توضح رأي الشرع
» «أبوتريكة» يكشف سر انفعال «ماني» على «صلاح»
» «كلوب» يتحدث عن أزمة محمد صلاح و«ماني»
» الهند تقصي مليوني مسلم من الجنسية
» أهلي جدة يحقق فوزًا هامًا أمام الاتفاق
» موعد مباراة بطل السنغال أمام الزمالك
» ليفربول يواصل صدارته لـ«البريميرليج» بعد الفوز على بيرنلي
» مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن
» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»
» شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • شروق

    05:36 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح