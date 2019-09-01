شاهد .. كهربا: قريبا ترونني في تدريبات الأهلي

01 سبتمبر 2019 - 05:47 ص

تواصل محمود عبد المنعم "كهربا" - لاعب أفيس البرتغالي - مع محمد سمير - مشجع الأهلي الذي بترت قدمه أثناء عودته من مشاهدة مباراة للأحمر - لرفع روحه المعنوية بعد المصاب الجلل الذي تعرض له.



وقال الطفل لـ"كهربا" : "عايز أشوفك قريب في تدريبات النادي الأهلي في التتش" .. ليرد كهربا: "هانت يا حبيبي إن شاء الله ونبقى سوا وأهم حاجة عندي أنك تبقى مبسوط".



وأضاف: "لو احتجت أي حاجة في أي وقت كلمني .. أنا هسجل رقم بابا وهستنى مكالمتك".



وكان المشجع الأهلاوي الصغير عائدًا من مشاهدة مباراة لفريقه المفضل قبل أن يتعرض لحادث قطار ويتم بتر قدمه ليتواصل معه العديد من نجوم الكرة لمواساته.



