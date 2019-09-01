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طه إسماعيل يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد

الرياضة

طه إسماعيل
طه إسماعيل

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طه اسماعيل

كشف طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - مفاجآت مثيرة عن رحلة فريقه في التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر.

وقال "إسماعيل" في مقطع بثته الصفحة الرسمية للنادي ، إن لجنة الكرة عُرض عليها العديد من السير الذاتية للمدربين، وصل عددهم إلى 25 مديرًا فنيًا، وكان النادي قد حدد اشتراطات تتعلق بالشخصية والإنجازات والنجاحات والمستوى الفني والالتزام، وأخيرًا الطموح.

وأضاف "إسماعيل" أن بعض الأسماء العالمية كانت لها ظروفًا لم يُوفق النادي في التعامل معها، لمرور بعضهم بمشكلات شخصية، وآخرون ماطلوا برغبتهم في المجيء خلال يناير.

وأكد إسماعيل أن رينيه فايلر عُمره 45 عامًا، وله نجاحات عدة في بلجيكا وسويسرا، كما يطمح "في تحقيق الذات" حسب تعبيره، منتقدًا فكرة جلب مدير فني بسن متقدم: "ممكن أجيب مدرب 60 سنة معندوش حيوية أو طموح، وييجي شرا غناوة".

وانتقد "إسماعيل" فكرة استقدام مدرب عالمي، خاصةً وأنه ربما يعاني من حالة تشبع وفق قوله، مردفًا: "اعتقد أننا وجدناه في هذا المدرب، (فايلر)، العملية مش بالأسماء".

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