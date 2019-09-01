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رانيا علواني: معرفش مين "رينيه فايلر" دا

الرياضة

فايلر
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رانيا علوانى

كشفت رانيا علواني - عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي - أسباب دخولها في مشادة مع الجماهير عقب إعلان النادي تعيين السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للأحمر.

وقالت في مداخلة عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "كنت بتكلم على حاجة تانية واتفاجئت ببعض الجماهير بتشتمني بسبب مدرب الأهلي الجديد".

وأضافت: "معرفش حاجة عن رينيه فايلر ومعرفش هو مين .. أنا لاعبة سباحة فازاي هختار مدير فني للكورة .. كابتن محمود الخطيب موجود وهو المختص بالكورة".

وتابعت: "كان معروض علينا 5 مدربين لكني مكانش عندي الرأي والخبرة اللي يخليني أرجح مين فيهم أفضل".

واستدركت: "هقفل حسابي على تويتر طالما بيجيب المشاكل كدا".

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