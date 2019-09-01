  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
الشرطة السعودية

سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

سعاد حسني

مفاجآت جديدة بحياة الراحلة سعاد حسني

لإعلامي محمد الباز

الباز: ثورة 30 يونيو تشبه هجرة الرسول

خالد شيخ محمد

بالأسماء.. موعد ومكان محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

رضوي الشربيني

"مينفعش يا أختي".. رد رضوى الشربينى على سؤال "متصلة"

زوجة البشير

وضع زوجة عمر البشير تحت الإقامة الجبرية

سجن ذمار

الحوثيون: 150 قتيلا ومصابا فى قصف سجن ذمار

ارشيف

تفاصيل ليلة دامية بولاية تكساس بأمريكا

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تزف بشرى سارة بشأن الجماهير

عمرو الجنايني يسخر من الأهلي قبل مباراة أسيك

بالأسماء.. المرشحون لتدريب «الفراعنة»

موقع سوداني:

وضع زوجة عمر البشير تحت الإقامة الجبرية

عرب وعالم

زوجة البشير
زوجة البشير

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

النيابة العامة بالسودان توجه تهمًا جديدة لـ«البشير»

#

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

#

"حافظوا على البلاد والشريعة".. آخر عبارة للبشير

#

منع موظفى التليفزيون السوداني من دخول المبنى


وضعت السلطات الأمنية في السودان "وداد بابكر" زوجة الرئيس المعزول "عمر البشير"، قيد الإقامة الجبرية داخل منزلها بحي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "تاستي نيوز"، عن مصادر لها، إن "السلطات وضعت وداد قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة".
وكانت مصادر صحفية ذكرت في وقت سابق، أن وداد زوجة البشير هربت إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه أثناء عيد الأضحى.


واتهمت محكمة سودانية يوم أمس السبت، البشير بتهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي على، كما أجلت المحكمة جلستها إلى السابع من سبتمبر الجاري، كما أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى 7 سبتمبر المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فريق «إنقاذ الإمارات»: مستعدون للطوارئ في أنحاء الدولة
» بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره
» كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة
» مقتل بطل العالم في السباحة غرقا خلال التمارين
» ريال مدريد يأمل عبور فياريال بالدوري الإسباني
» «أبو ظبى» تستقبل طلابها بالحلوى والورود
» بالفيديو.. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين
» قرقاش يوجه دعوة عاجلة للحكومة اليمنية لهذا الأمر
» «الجبلاية» تزف بشرى سارة بشأن الجماهير
» فنانة سورية تفاجئ جمهورها بـ" المايوه"
» الزمالك يبحث خطف بطاقة التأهل من «زعيم الثغر»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح