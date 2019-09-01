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وقف صرف مستحقات التموين لهذه الفئة

الحياة السياسية

بطاقات التموين
بطاقات التموين

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للنظم الدكتور عمرو مدكور، إنه سيتم إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة، وتلقوا رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس، ولم يتقدموا بتظلم أو تم رفض تظلمهم، وذلك من اليوم الأحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات صحفية، أن هناك أصحاب بطاقات وصلت لهم رسالة التحذير في بون الخبز، وقاموا بالتظلم عبر الموقع الرسمي، وتم قبول التظلم الخاص وسيقومون بصرف المقررات بشكل طبيعي.

وأكد أن الاستبعاد من الصرف سيكون فقط للمقررات التموينية مع استمرار صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل مواطن على البطاقة التموينة.

كان اللواء مصطفي الصادق، مدير إدارة النظم والحواسب، بوزارة الإنتاج الحربي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

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