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مقتل بطل العالم في السباحة غرقا خلال التمارين

عرب وعالم

نيقولاي ليتشاك
نيقولاي ليتشاك

متابعات - أمينة عبد العال

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السباحة

غرقا

بطل العالم

بالرغم من أنه بطل العالم في السباحة إلا مات غريقا ، في نهر ينيسي، بسيبيريا، خلال تمارين رياضية في المياه الباردة.

وأكد موقع وزارة الرياضة لإقليم كراسنويارك الروسي، أن بطل العالم البالغ من العمر 64 عامًا، غرق أثناء تمارين الرياضة المائية.

وقال الموقع، إن نيقولاي ليتشاك، معروف بعبور مضيق بيرنج الذي يفصل آسيا عن أمريكا في أقصى شمال شرق روسيا.

كما أنه اشتهر بتحطيمه الرقم القياسي للبقاء في الماء البارد عام 1994 وغيره من الأرقام القياسية للسباحة الباردة.

وتولى نيقولاي ليتشاك قبل غرقه في نهر ينيسي رئاسة مركز السياحة الباردة في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.


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