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الباز: ثورة 30 يونيو تشبه هجرة الرسول

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شبه الإعلامي محمد الباز، ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري في عام 2013، للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة .

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إنه لو كانت هناك مقارنة بين ما فعله الرسول في الهجرة النبوية الشريفة، وما فعله الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، فهناك تشابه، لأن في النهاية الرسول قدوة للناس ومن يؤمنون به.

وأضاف أنه عند المقاربة بين الحدثين سوف نجد أننا أمام عمل إنساني ضخم جدًا، بمعنى أن ثورة 30 يونيو يمكن أن تعتبرها "هجرة" للشعب المصري كله من عصر مظلم ومستبد وديكتاتوري وفاشل، إلى عصر آخر؛ الشعب هو من يصنعه بنفسه.

وتابع، أن الهجرة لا تكون من المكان فقط، ولكنها قد تكون من زمن إلى زمن، والمصريون في 30 يونيو قرروا الهجرة من زمن لزمن، ومن عصر لعصر، ومن أسر جماعة مستبدة إلى محاولة تقرير الشعب لمصيره بنفسه، لأن النمط الذي قدمته الجماعة لم يوافق طبيعة الشعب المصري فقرر الهجرة من حالة إلى حالة.

وأكد أن المصريين اشتغلوا، بجد، للتخلص من الحالة التي كان يسعى جماعة الإخوان لترسيخها في مصر، مشددًا على أن المقاربة بين الحدثين واردة تماما، لأننا أمام حالة إنسانية كبيرة.

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