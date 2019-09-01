فيديو صادم.. شبان مصريون يتهافتون على شراء المخدرات

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الكيف

ربما ظن المشاهد للوهلة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنهم يتزاحمون على شراء خبز أو طعام، لكن التفاصيل كانت صادمة.

وظهر الشباب بينما يتهافتون سباق للحصول على "الكيف" من أحد باعة المخدرات، وهم لا يتوقفون على مناداة "عاطف" من أجل أن يبيع لهم، كما لو كانوا يتسابقون على شراء الطعام من محل "فول وطعمية" بمناطق شعبية.

فقد أظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى دقيقة و38 ثانية، مجموعة من الشبان يتدافعون أمام سور يقف خلفه الشخص الذي يبيع المخدرات، والذي بدوره لم يتوقف عن توبيخ "الزبائن" بسبب ارتفاع صوتهم الأمر الذي من شأنه أن يزعج سكان المنطقة.

ووفق مصادر أمنية، فإن الشرطة ألقت القبض على تاجر المخدرات في الفيديو، والذي تصم تصويره في قطعة أرض زراعية بمنطقة "أبو النمرس" بالجيزة.

وعثرت قوات الأمن بحوزة  عاطف خالد إبراهيم 23 سنة، على شريط مخدرات و8 قطع حشيش، وجرى إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسه لمدة 4 أيام، وجرى التجديد له مرتين على ذمة قضية الاتجار في المواد المخدرة.

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