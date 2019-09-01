» "أياكس" يكتسح سبارتا روتردام برباعية

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الرياضة

اياكس
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المصريون

اياكس

سبارتا روتردام

حقق فريق أياكس أمستردام، فوزًا كبيرًا على مضيفه سبارتا روتردام، بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الهولندي، التي شهدت أيضا فوز تفينتي آنشخيده 3 / 1 على ضيفه أوتريخت.

ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثماني نقاط من خمس مباريات، محتلا المركز الثامن مؤقتا.

وافتتح كوينسي بروميس التسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زيياش الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وواصل أياكس سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أحرز دوسان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما عاد زيياش لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لأياكس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60.

وتكفل التركي هليل دروفيزاوجلو بتسجيل هدف سبارتا روتردام الوحيد في الدقيقة 75.


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