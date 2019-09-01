بيان رسمي.. "رانيا علواني" تعتذر لجماهير الأهلي

01 سبتمبر 2019 - 07:01 م

حرصت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاعتذار لجماهير القلعة الحمراء بعد الدخول مع عدد كبير منهم في نقاش حاد عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» بسبب الخلاف حول التعاقد مع السويسري «رينيه فايلر» لقيادة الفريق.

وأكدت «علواني» في البيان على احترامها وتقديرها لجماهير الأهلي العظيمة.

وجاء نص البيان كالتالي:

تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير.

كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية.