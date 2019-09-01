كسّر «الطبلة» واتجه لـ«العزف».. «القرموطي» يظهر من جديد

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جابر القرموطي
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ظهور جديد

بعد غياب طويل عن الشاشة منذ توقف برنامجه الشهير "مانشيت"،   عاود الإعلامي جابر القرموطي، الظهور بشكل مختلف، هذه المرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر القرموطي في مقطع فيديو وهو يتوسط عدد من أصدقائه ويعزف على آلة العود ويغني "ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو"، للفنان الراحل محمد فوزي.

وهذا هو الفيديو الثالث من نوعه الذي ينشره في غضون أيام قليلة بعد أن ظهر في مقطع عبر حسابه في موقع "تويتر" وهو يعزف ويغني "يا ليل طوّل شوية" للراحل سيد مكاوي.

كما ظهر في مقطع ثان وهو يغني "مبيسألش عليا أبدا" للفنان الراحل محمد عبد المطلب.

وكان القرموطي الذي قدم لسنوات برنامج "مانشيت" قبل توقفه في العام الماضي ظهر قبل 3 سنوات حاملاً "طبلة" على الهواء، رمز فيها للمجاملات التي يقوم بها البعض سواء في وسائل الإعلام أو بين المواطنين.

وقام القرموطي بتكسير الطبلة على الهواء، قائلا: "مش هطبل لحد، وعاوزكم انتو كمان مطبلوش لحد، واخرموا الطبلة، وعشان كده أنا بكسر الطبلة قدامكوا".


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