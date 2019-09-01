» شاهد.. مذيعة بالراديو تتلقى علقة ساخنة من زوجها

01 سبتمبر 2019 - 08:41 م

اعتدى مدرب مهارات الدفاع عن النفس على زوجته التي تعمل مذيعة بالراديو بالضرب لخلاف بسيط.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هاجم الفيتنامي نجوين شوان فين البالغ من العمر 32 عاما زوجته فو ثي ثو لي بينما تحمل ابنها الرضيع ولطمها ثم طرحها أرضا بسبب خلاف على موضع جهاز التليفزيون والذي نقله الزوجة لغرفة مختلفة.

انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالرغم من الهجوم الحاد على الزوج إلا أنه لم يتعرض لأي إجراء قانوني ولم يقبض عليه.









