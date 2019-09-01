» المصري يضم لاعب الزمالك 3 مواسم

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ريفر بليت

حصل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، على توقيع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام عماد فتحي بتوقيع تعاقده مع المصري في حضور محمد الخولي وعدنان حلبية مسئولى لجنة التعاقدات.

يذكر أن عماد فتحي البالغ من العمر 27 عاما ولعب من قبل في صفوف دمياط وتألق بين صفوفه قبل أن يضمه إيهاب جلال لمصر المقاصة قبل نحو ثلاثة مواسم، وتألق مع المقاصة ليضمه الزمالك قبل نحو موسمين ثم انضم إلى إنبي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضى وشارك في 22 مباراة وإحراز هدفين وجاء تعاقده مع المصري بناء على رغبة وطلب الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.


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