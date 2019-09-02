نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

02 سبتمبر 2019 - 06:24 ص

كشف أحد نجوم نادي الزمالك تفاصيل عرض تلقاه من الأهلي من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.



وقال "طارق السيد" - الظهير الأيسر السابق بنادي الزمالك - في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "الأهلي فاوضني 3 مرات .. مع كل تجديدة جديدة ليا مع نادي الزمالك كان الأهلي بيكلمني".



وأضاف: "سنة 2007 ، مانويل جوزيه - المدير الفني الأسبق للأهلي - أغراني لكي ألعب للفريق .. وقالي (أنت من اللاعيبة المطلوبة في فريقي ولازم تلعب في كأس العالم للأندية".



وتابع: "محمود الخطيب تحدث معي أيضا للانضمام للأهلي لكني وضعت عدة أمور أمامي أبرزها أنني كنت قائدًا لنادي الزمالك ، وقدمت للأهلي طلباتي فقالوا سنعرضها على مجلس الإدارة ، وفي مساء نفس اليوم اتصل بي محمود سعد من نادي الزمالك وطلب مني الحضور لتوقيع العقد الجديد فوقعت للزمالك".



