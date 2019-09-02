آل الشيخ ينشر صورة شبيهه السعودي وشبيهه المصري: فنان شهير

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

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رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عدة صور لأشخاص يشبهونه في الشكل  ، أحدهم فنان مصري شهير.

ونشر "آل الشيخ" صورة لشاب سعودي يبدو قريب الشبه منه ، وعلق قائلا: "تركي لا يا شيخ".

ثم عاد ونشر صورة أخرى للفنان المصري حسام حسني ، وعلق قائلا: ""حسام حسني ال الشيخ.. ملعوبة" حيث ظهر حسني بشبه قريب للشيخ باللحية.

ويبدو أن هذه الصور نشرها بعض رواد السوشيال ميديا ولأنها نالت إعجابه قام بنشرها.

ملعوبة .. تركى ال الشيخ يسخر من نفسه على فيس بوك | صور
ملعوبة .. تركى ال الشيخ يسخر من نفسه على فيس بوك | صور

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