أديب: "الناس فكرانا بنيجي نقول الكلمتين بالليل ونروح"

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الإعلامي عمرو أديب
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ام بى سى مصر

التوك شو

تحدث الإعلامي عمرو أديب، لزملائه الإعلاميين، موجهًا لهم عدة نصائح علي الهواء.

وأكد "أديب"، من خلال برنامج"الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن يجب على الإعلاميين المصريين أن يقدموا خدمة متميزة للمصريين.

وقال "أديب"، :" فيه ناس مش فاهمة الشغلانة ديه، متخيلة أن الراجل بتاع الإعلام بيجي بالليل يضرب كلمتين وياخد فلوس ويروح، المسألة مش بهذه السهولة، العمل في الإعلام دقيق وحساس للغاية".

وأضاف "أديب": "الإعلام المصري عليه حمل ثقيل، لأن ديه مش دولة عادية عندنا مشاكل خارجية وتحديات داخلية".

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