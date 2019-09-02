» «بيراميدز» يخشى مفاجآت الكأس أمام بتروجت

02 سبتمبر 2019 - 09:59 ص

يدخل فريق بيراميدز اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره وبتروجت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء اليوم على ستاد بتروسبورت.

ويطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته تحت قياده الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق بعد اجتياز حرس الحدود ومن قبله النادي الأهلي في البطولة المحلية.

الفريقان تأهلا إلى الدور نصف النهائي ببطولة الكأس بعد تحقيق أكثر من مفاجأة حيث تأهل بيراميدز بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في دور الـ 16 ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود في ربع النهائي، بينما جاء تأهل بتروجت عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف.