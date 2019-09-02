  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:07 ص
بحث متقدم
صورة من الحادث

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل أمين الشرطة بالجزيرة

رجاء الجداوي

بالفيديو.. رجاء الجداوي: موت الرجل قبل زوجته مفيد

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "الناس فكرانا بنيجي نقول الكلمتين بالليل ونروح"

ريم مهنا

أول تعليق لفتاة "تجميد البويضة": مش مكسوفة

بن سلمان

بالفيديو.. طفلة تبكي بشدة وتناشد ولي العهد السعودي التدخل

تونس

مقتل رئيس مركز الحرس الوطني التونسي في تبادل إطلاق نار

الدولار

تعرف على سعر الدولار والريال السعودي اليوم الإثنين

تامر حسين

تامر حسين عن فنان شهير: نسألكم الفاتحة على روحه

سكين

تعرف على نهاية قاتل زوجته بسبب تأخر الدورة الشهرية بقنا

تركي آل الشيخ

آل الشيخ ينشر صورة شبيهه السعودي وشبيهه المصري: فنان شهير

إصابات خطيرة لممثل شهيرة في حادث سيارة

الصفحة الأخيرة

حادث سيارة
حادث سيارة

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اليونان.. مصرع 6 مهاجرين وجرح 10 في حادث سير

#

إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم

#

مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة إسعاف وشاحنة

#

إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف

حادث

سيارة

الممثل الكوميدي الأمريكي

كيفن هارت

تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت لإصابات خطيرة في الظهر" ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة في كاليفورنيا أمس الأحد.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في إنزلاقها من أعلى منحدر في وقت مبكر من صباح الأحد.

وتم نقل كيفن هارت، بطل فيلم "نايت سكول" والسائق إلى المستشفى حيث يعالجون من أصابات خطيرة في الظهر.
وذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة، فيما أكدت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول.


يذكر أن كيفن هارت، كان قد فاجأ معجبيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، بأنه سيقدم حفل الأوسكار الأخير الذي أقيم في فبراير/ شباط 2019، وكتب هارت: "يسعدني جدا القول إنه جاء أخيرا اليوم الذي أقدم فيه حفل الأوسكار".


وشارك كيفن هارت في بطولة العديد من الأفلام الناجحة، ومنها "Central Intelligence" من إنتاج 2016، و"Jumanji" (2017).


وتعد جائزة الأوسكار التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أرفع الجوائز السينمائية. ويذكر أن العديد من المشاهير قدموا فقرات حفل الأوسكار خلال السنوات الماضية، من أشهرهم إلين ديجينيريس وجيمي كيمل والممثل الكوميدي كريس روك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ياسمين الخطيب: جابوني من بيتي بالبيجاما يا سعادة البيه
» وفاة مغنية على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية
» طفلة تتحدى الإعاقة وتشارك بعرض أزياء
» تدهور الحالة الصحية لـ«أنجلينا جولي»
» فنانة شهيرة تقبل زوجها وتحضنه في عرض البحر
» «بيراميدز» يخشى مفاجآت الكأس أمام بتروجت
» إصابات خطيرة لممثل شهيرة في حادث سيارة
» أعلى سعر صرف للدولار
» تامر حسين عن فنان شهير: نسألكم الفاتحة على روحه
» تعرف على الفيلم الذي تدخل عبد الناصر والسادات للتصريح بعرضه في السينما
» أحمد الفيشاوي يفاجيء جمهوره: عدت للطريق الصحيح

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح