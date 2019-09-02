» طفلة تتحدى الإعاقة وتشارك بعرض أزياء

02 سبتمبر 2019 - 10:07 ص

رغم إعاقتها إلا أنها صممت على المشاركة فى عرض الأزياء بأسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح الطفلة ديزي ماي ديمتيري، أول طفلة مبتورة الساقين تسير على مسرح.

واختارت شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة ديزي ماي، 9 سنوات من برمنجهام، لتظهر في عرض الأزياء الخاص بها بعد أن شاهدتها إيني هيغوس-بويرون، مؤسسة الشركة وهي تعرض أزياء في لندن.

وقالت إيني هيغوس-بويرون، وهي أيضًا مصممة الأزياء الرئيسية في لولو و جيجي كوتو، إن ديزي ماي ستكون أول طفلة مبتورة الساقين بالكامل تسير في عرض رسمي في نيويورك.

وقال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال.

ولدت الطفلة وهي تعاني من مرض الهيميليا الليفية (انعدام النصف الشظوي للطرف)، إذ فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.

وقال والدها إنها تعمل حاليا للترويج لمنتجات شركة نايكي وبودن وماتالان، وتم اختيارها للفوز بجائزة "أطفال الشجاعة" في برمنغهام.

وستشارك ديزي في عرض الأزياء الذي سيقام في 8 سبتمبر/أيلول، ومثلت من قبل شركة لولو وجيجي كوتور في أسبوع الموضة للأطفال في لندن.

قالت مؤسسة الشركة عن اختيار الطفلة: "سُئلت عن رأيي في مشاركة شخص مبتور الساقين في عروضي. وللأمانة فقد فاجأني السؤال. بالنسبة لي، فإن الطفل طفل، وبالتالي فهو جميل ومثالي."

وقال السيد ديميتري: "[ديزي] ستصنع التاريخ نوعا ما. إنه لأمر جيد أنها أول من تفعل ذلك، لكن لينجح الأمر نريد مشاركة مبتوري الساقين دائما".

وأضاف "يجب أن نقول لهم إن حالتك لا يجب أن توقفك، إنها بالتأكيد لم توقف ديزي. إنها أكثر تقبلا للأمر من كثير من الرجال في مثل ظروفها".