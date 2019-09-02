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«الإدارى» يرفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك

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العتال

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس نادي الزمالك، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، لرفعها من غير صفة.

وتضمنت عريضة الدعوى التى حملت رقم58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك فى 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.


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