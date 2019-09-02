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متظاهرو هونج كونج يستهدفون المطار

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وكالات - سارة أشرف

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اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية

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تظاهر

مترو

هونج كونج

استهدف آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، مطار المدينة للمرة الثانية خلال احتجاجاتهم، وحاولوا قطع المنافذ المؤدية إلى مطار الذى ألغى نحو 16 رحلة، وعلقت خدمات القطار السريع، وذلك بعد عودة العنف إلى التظاهرات في أسبوعها الـ 13.

وقام متظاهرون يرتدون الأسود ويختبئون خلف أقنعة ومظلات للتخفى عن كاميرات المراقبة، بتشييد حواجز فى محطة حافلات المطار، وحاول آخرون عرقلة حركة السير على الطريق السريع المؤدة إلى المحطات الجوية الواقعة فى جزيرة لانتاو.

وخارج إحدى محطات المطار، أقام متظاهرون حواجز من عربات نقل الأمتعة، وحطموا كاميرات المراقبة قبل أن تطاردهم الشرطة. وتحرك محتجون نحو مدينة تونج شونج التي يمر بها الطريق الوحيد المؤدي إلى المطار، واستخدموا أنابيب مياه لإغراق محطة مترو المدينة وحرقوا علماً صينياً، وهو ما يمكن أن يثير غضب بكين.

من جهة ثانية، أكدت الشرطة في بيان، أن أمن عناصر الشرطة والشعب مهدد بشدة، بسبب هذا التصعيد في العنف والاستخدام المتزايد لأسلحة قاتلة من المتظاهرين».


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